Juanxo Villaverde es premiado en Los Ángeles por su actuación en "La Sonrisa de Gerta"

Por su parte, Gina Faarup, fue triplemente reconocida también en Los Ángeles por: "Best Performance of Fest", "Best Acting Drama" y "Best Actress" por su actuación en "La Sonrisa de Gerta", que en el Festival de Cannes, se había llevado el premio a mejor actriz.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCU0CszBq79n%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Actors Awards (@actorsawards)

"La Sonrisa de Gerta", Co-escrito y dirigido por Raquel Toledo Bernal y producido por Gina F. Cochez, se rueda en Panamá en la Academia Francesa; la edición y montaje se realizó en Córdoba, mientras que los arreglos de color y sonido en Panamá.

"La Sonrisa de Gerta" está basado en una historia real. En 1938 Gerta y Munio Stern, una pareja de judíos austriacos, preocupados por el creciente antisemitismo, viajan a Hamburgo a retirar sus visas de Sudáfrica. En la embajada les dicen que sus visas están retrasadas, cuando en realidad todos los países han suspendido visas a judíos. Munio es arrestado en la Noche de los Cristales Rotos y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. Gerta trata de obtener visas a un destino improvisado, Panamá, mientras planea liberar a su esposo de prisión y escapar juntos.