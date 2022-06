Justin Bieber: ¿Qué enfermedad sufre el cantante?

Los signos más habituales de esta enfermedad son "un sarpullido rojo doloroso" en el interior y alrededor de uno de los oídos, zumbido en los oídos, dificultad para cerrar un ojo, cambio de gusto que es lo que ha experimentado el cantante canadiense.

Bieber también tiene algunos de estos síntomas, como la dificultad para cerrar un ojo, así como lo relativo al cambio en el gusto. "Cada vez es más difícil comer, lo que está siendo extremadamente frustrante", se ha sincerado el cantante canadiense en un Storie de Instagram (justinbieber)

"Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara", dijo al mostrar a sus 240 millones de seguidores en Instagram cómo el lado derecho de su rostro no se movía.

Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave", sostuvo.

El cantante de "Peaches" dijo que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando a "descansar y relajarse" para poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.