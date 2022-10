Kanye West asegura que siempre estará con Kim Kardashian, pues la amará de por vida

En una explosiva entrevista con Piers Morgan, el rapero Kanye West ha prometido "amar y proteger" a su ex esposa Kim Kardashian "de por vida" e incluso ha insinuado que "Kimye" podría volver a estar junta.

Kim y Kanye se conocieron a principios de la década de 2000, pero no se hicieron amigos oficialmente hasta 2008. Comenzaron a salir en 2011, dando la bienvenida a su hija North en 2013 antes de casarse en 2014, desde entonces dieron la bienvenida a tres hijos más; Saint, Chicago y Psalm.

Fue en enero de 2021 que Kim y Kanye terminaron su matrimonio y en febrero de ese año, la fundadora de SMIKS solicitó oficialmente el divorcio. Durante la entrevista, el presentador Piers le preguntó a Kanye si está "triste" por no estar ya con Kim y estar oficialmente divorciados y separados.

Ye confesó: "Siempre estaremos juntos. Sí, no hay persona con la que puedas llegar a influir más que Dios y luego su sacerdote en la Tierra, que era yo... Puede que esté divorciado sobre el papel, pero no estoy divorciado de la idea de ser el protector". Y añadió: "Su nombre [el de Kim] ya no es West. Y mi nombre ahora es sólo Ye. Si volviéramos a estar juntos, ¿cómo nos llamaríamos? ¿Kimye? La amaré de por vida y, curiosamente, la protegeré".

Sobre sus hijos, le dijo a Piers: "Quiero que mis hijos terminen su educación, sé que mi álbum se llamaba The College Dropout".

FUENTE: RSS