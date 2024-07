Karol G anuncia el final de un capítulo importante de su carrera con este mensaje

Karol G se despide de un capítulo importante en su carrera

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Amargura anunció el final de su gira "Mañana Será Bonito Tour" y lo hizo en compañía influencer mexicano Iker, quien formó parte fundamental de su álbum.

En el video se puede ver a Karol G cantando la canción "Si una vez" de la cantante Selena Quintanilla, mientras que el pequeño Iker le decía que se tenía que ir porque ya la artista no lo necesitaba y se muestras pequeños extractos de las promociones de su álbum y gira musical.

“Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma”, empezó escribiendo Karol G

La artista contó que cada estadio que estuvo vibró de la misma manera que las emociones lindas que cada fanático le transmitió y ahora tiene preparado una sorpresa para su último concierto, que según reveló será el próximo 23 de julio.

"Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y ¡sí!, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos! Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos", anunció la cantante a sus fanáticos.