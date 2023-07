Karol G lanza S91: ¿Qué significa y a quién va dirigido?

La mamá de Karol G no paró de llorar al terminar de ver el video que la Bichota estrenará este 13 de julio llamado S91.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCukke9kLa0q%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGu2TMIOg9O0Er6GqrbEuK1hLvb5sApy28ooqqHfceh7VZC9fkJY5IesGSEWwqlSkuSuA37oF7SJhbOhfyTZB92RbcVBSqBwcfcY1j6XhuGdZAgODvTsd3OzsyGJysrPBuAQjIJGxdRz94iffJ72cJmO9ZC1yn2VxLofLvL6 View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

"A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es!", expreso Karol G en su post de Instagram. "A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es!", expreso Karol G en su post de Instagram.

Karol G se ha caracterizado por su innovación musical, es muy reconocida por sus grandes éxitos, en donde ha tenido la oportunidad de compartir colaboraciones con artistas como Shakira, quien ha generado mucho de que hablar, luego de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

Hace unos días la pudimos ver participando en la alfombra rosa de la premier de la Película Barbie, en donde interpretó la canción WATITÍ, junto al panameño Aldo Ranks.

Pero, ¿Qué significa S91?

Aunque aún la artista Karol G no se a pronunciado al respecto, todo indica que se trata del Salmo 91, que cita lo siguiente: “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará”. Todavía no se sabe si será de índole religioso, pero lo que si no cabe la menor duda es que es un tema muy especial y emotivo para ella y su familia.

¿A quién va dirigido S91?

La interprete de 'Provenza', aseguró en su post que esta canción era dedicada a los de ella,

