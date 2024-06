Karol G - Letra completa "Si Antes Te Hubiera Conocido

Sigue leyendo: Feid viste de verde a la Copa América 2024 en el show inaugural

Letra completa Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

[Intro]

¿Qué lo que?

Estamos a rulay

Empezó el verano

Fuego

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos

[Post-Coro]

Sino como otra cosa

Usted cerca me pone peligrosa

Por un besito hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa

¡Ey!

[Pre-Coro]

No te va a tratar como yo

No te va a besar como yo

No está tan rica así como yo

Ella es tímida y yo no

Con estas ganas que tengo yo

Me atrevo a comerme a los do'

Hoy estás jangueando con ella

Pero (Mmm) después tal vez no

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, ey

¿Qué hubiera sido?

Ay, si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, ¡ey!

[Verso]

Y yo te veo y no sé cómo actuar

Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual

Espero lo que sea, yo no me voy a quitar

Tengo fe que esos ojito' un día me van a mirar

Yo me caso contigo

Mi nombre suena bien con tu apellido

'Toy esperando el primer descuido

Pa' presentate como mi marido

Yo me caso contigo

Mi nombre suena bien con tu apellido

'Toy esperando el primer descuido

Pa' presentate como mi marido

No has entendido que

[Pre-Coro]

No te va a tratar como yo

No te va a besar como yo

No está tan rica así como yo

Ella es tímida y yo no

Con estas ganas que tengo yo

Me atrevo a comerme a los do'

Hoy estás jangueando con ella

Pero (Mmm) después tal vez no

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido (Ey, ¿cómo?)

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, no, no, no

Ey, ey, ey

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Que hubiera sido

Si antes te hubiera conocido