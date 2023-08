Karol G: Mi ex tenía razón ocupa el top 1 en streaming

"Mi ex tenía razón" ocupa el top 1 en streaming

Desde que la colombiana reveló el tracklist de su álbum, los fanáticos quedaron en suspenso con el título de la canción "Mi ex tenía razón" surgió la incógnita de que trataría la canción #3 de Mañana será Bonito (Bichota Season).

Hace unos meses su ex pareja Anuel AA le dedico la canción "‘Mejor que yo" a Karol G, incluso la etiquetó en su post, tras los rumores que se dieron de su relación con el cantante colombiano Feid.

Todo apunta que Karol G le respondió a su ex con este tema, diciéndole que si tenía razón. Pero ¿Razón en que tenía Anuel AA?

Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor... Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor...

Dice el coro de la canción de Karol G, en donde expresa que si tenía razón porque encontró uno mejor que él.

KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN (Official Video)

Muchas personas se han sentido identificados con este tema, el cual trata acerca de una realidad que se vive mucho entre las parejas, este tema ha sido el más escuchado desde que Karol G estrenó su nuevo álbum, incluso la interprete de "Provenza", expresó que está canción es su bebé.