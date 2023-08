Karol G anunció el tracklist de su nuevo álbum

A pesar de las diversas críticas que han surgido por la portada de su nuevo álbum musical, el que contiene una imagen poca agraciada para algunos, por el "diablito" que aparece, la interprete de "Provenza", compartió a través de sus redes un breve video anunciando su listado oficial de canciones.

En un video publicado desde su cuenta oficial de Tik Tok, la cantante Karol G mostró el contenido de canciones que contiene "Mañana será Bonito (Bichota Season), este álbum tiene previsto su lanzamiento para el próximo 11 de agosto.

Durante este corto video se puedo ver como Karol G escribe en una libreta las canciones del álbum, mientras toma una taza de té.

366438837_661744075592312_8150316489336293173_n.mp4

Tracklist del álbum Mañana serpa Bonito (Bichota Season)

El nuevo álbum musical de la cantante colombiana Karol G, cuenta con un total de 10 canciones y la participación de artistas como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y Tiesto.

Bichota G Oki Doki Mi Ex Tenía Razón S91 Qlona feat. Peso Pluma Una Noche en Medellin RMX Me Tengo Que Ir feat. Kali Uchis Gatita Gangster feat. Dei V Dispo feat. Young Miko Provenza (Tiesto RMX)

A través de su cuenta de Instagram, Karol G compartió la alegría y lo que significa para ella este nuevo álbum musical.

Me encantaría encontrar las palabras exactas que definan lo que significa este season para mi MAÑANA SERÁ BONITO - Parte B - perreo season, bellaqueo season y porque no , Romantiqueo también aquí solo una pruebita de algunos temas que trabajé

Expresó Karol G en su post de Instagram, en donde recalcó que este álbum es uno para nunca olvidar.