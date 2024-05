Karol G no logra cumplir su objetivo en Brasil

Tras su primer show en Brasil, la intérprete de "Amargura" se despidió de su público latino con un emotivo mensaje, dejando a más de uno sin palabras-

La cantante colombiana Karol G ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores, luego de que ella misma revelará en su mensaje de despedida que no logró vender todas las entradas de sus shows en Brasil.

Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial! Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial!

Decía parte del mensaje que publicó Karol G en su cuenta de Instagram, con imágenes de su show.

Su visita en este país tenía un significado especial para la artista, ya que además de culminar aquí su gira en Latinoamérica, también era la primera vez que hacía un show en Brasil.

Karol G le comunicó a su fanaticada brasileña que volverá pronto a este país, por la participación que tendrá en el festival Rock in Rio en septiembre de este mismo año.

