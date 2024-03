Karol G y Feid acaparan las miradas al derrochar amor por primera vez.

Lo que más llamó la atención fue el momento en que llegó la Bichota, sobre todo por la compañía ya que lo hizo junto a su novio el cantante Feid.

Recientemente en uno de sus conciertos en Guatemala, Carolina Giraldo conocida como Karol G, confirmó que está comprometida con su novio.

El interprete de Normal, disfrutó de principio a fin el espectáculo y celebró los logros de su pareja, ya que se le vio muy feliz y cómodo de estar en ese lugar.

Embed - billboard on Instagram: "Feid was on his feet for Karol G’s #BBWomenInMusic performance Watch her full performance + acceptance speech in the full show TONIGHT March 7 at 8 p.m. ET / 5 p.m. PT at BillboardWomenInMusic.com or at the link in bio."