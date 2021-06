Kendall Jenner ya habla abiertamente de su "novio" Devin Booker

La modelo Kendall Jenner se ha referido, por primera vez en público, al jugador de baloncesto Devin Booker como su "novio" en el marco de un programa especial ligado a la última temporada del reality familiar 'Keeping Up With The Kardashians', que se despedirá de los espectadores este verano tras 20 tandas de capítulos que se han emitido a lo largo de los últimos 14 años.