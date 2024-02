Kevin Fashioned, panameño gana premio en Tik Tok Awards

La cuenta de Instagram de Kevin cuenta con 4 millones de seguidores y en su cuenta de Tik Tok cuenta con más de 7 millones.

En está ocasión, Kevin Fashioned ganó la categoría al mejor creador de contenido en los Tik Tok Fashion en los Tik Tok Awards celebrado en México, la noche de del miércoles 31 de enero de 2024.

Kevin Fashioned gana mejor creador de contenido en los Tik Tok Fashion Awards 2024

El panameño participó de la ceremonia en compañía de amigos y de su novio. En sus rede sociales mostró el outfit que luciría para está anhelada ocasión. John Bejarano fue el encargado de vestir al influencer.

Mi outfit para la alfombra rosa de los tiktok awards Look / @johnbejaranomoda

A través de sus redes sociales, Kevin compartió el momento en que recibió la premiación.

Desde el fondo de mi corazón estoy eternamente agradecido. Cuando empecé TikTok mucha gente me decía que no iba a llegar a nada y miren donde estoy

Expresó Kevin emocionado al subir al escenario.

“Le quiero dar un gran agradecimiento a mi novio que me ayuda con todo el contenido. Sin él no estuviera aquí. Le quiero dar un agradecimiento a mi mejor amiga que también me acompaña hoy, y a mi familia ¡Vamos Panamá!", concluyó el panameño.