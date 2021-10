La Bibi con relación "bajo perfil" y su cambio de imagen

Cambio de imagen

Su notorio cambio de imagen, con su reducción de peso, ha sido importante para La Bibi ya que indica que se siente bien porque inspira a muchas otras mujeres a que cambien de vida, su estilo de comer; pero admitió que "no se mata del hambre", que si un día come algo con grasa, al día siguiente "le baja un poco", confiesa que no lleva una dieta. Reconoce que al inicio fue difícil porque ya se acostumbró, "querer es poder" y ahora llora porque los pantalones le quedan grande. También añadió que estaba sufriendo con problemas con el azúcar, se mareaba y no veía.