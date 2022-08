¿La novia de Gerard Piqué se ha estado burlando de Shakira?

El clip rápidamente se hizo viral en las redes antes de que fuera eliminado de las plataformas. No está claro si el video fue difundido por una cuenta de fans o si el original fue publicado con la música superpuesta en una etapa posterior. Sin embargo, los fans están convencidos de que el post es obra de Clara y la han acusado de ser irrespetuosa con Shakira y de querer llamar la atención.

Se dice que la intérprete de 'Pies descalzos' estaría muy molesta por las imágenes de Gerard besando apasionadamente a su nuevo interés amoroso en el festival Summerfest Cerdanya, en Cataluña, la semana pasada, y por su aparición pública en la boda de uno de sus amigos en la Costa Brava.

La presentadora de Telecinco, Laura Roige, afirmó que jamás había visto tan enamorado el jugador de futbol profesional, por lo que, seguramente, la cantante estaría muy molesta con el padre de sus hijos.

"Estoy emocionada, es evidente que hay una relación. He visto mucho amor, le va a doler mucho a Shakira, porque este es un Gerard Piqué que nunca hemos visto. Nunca le he visto así con la cantante. Dicen que Shakira está 'muy enojada' por ver al padre de sus hijos con su novia en público".

Según la comunicadora, las estrellas tenían un trato de no aparecer en público con sus nuevas parejas durante el primer año desde la ruptura.

El anuncio de su rompimiento se produjo tras los rumores de que él había engañado a la artista musical, tras 11 años de relación, y tener dos hijos en común, Milán, de siete años, y Sasha, de cinco.

Se cree que Clara trabaja en el área de Relaciones Públicas de la empresa Kosmos, fundada por el futbolista español.

Una fuente cercana a la nueva pareja reveló a The Sun: "Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en silencio, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando", aseguró el informante.

Y añadió: "La gente le ha ayudado a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella. Sólo eso hace que sus compañeros piensen que en realidad su relación va muy en serio".