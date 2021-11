La One Two, más de 30 años "Tirando Puñete"

La One Two

La One Two (Óscar Díaz), "tirando puñete" por más de treinta años, habló con Hugo Stocker, donde cuenta parte de la historia de su personaje y su reacción con ciertos personajes de Panamá, con quien se le ha relacionado por tener algunas diferencias.

Inicio del éxito

La One Two señala que no es famosa y que no realizaba un proyecto de vida buscando el éxito; se considera una figura popular porque maneja el ese argot; pero sintió que su trabajo transcendía cuando personas por ejemplo se le acercaban y le decían que padecían de una enfermedad y le comentaban que la pasaban mejor viendo sus videos. Ese tipo de cosas la motivaban y le hacían saber que estaba para ser algo en la vida con un objetivo. Recuenta que su creador (Óscar Díaz), creía en su talento, en su trabajo; consideraba que era algo novedoso y no había competencia por indica que era muy mal visto.

"Frenteo leve"

Hugo Stocker retó a La One Two a que opinara sobre algunas caras de algunos personajes conocidos:

Abraham Pino

"Oye lo que te voy a decir a ti, yo no sé lo que te pasó a ti, te sientes bien rico; tú no re acuerdas, cuando tú no eras, nada que un chiquillo, que necesitaba a los demás para poder surgir, pero como ahora tienes millón y pico y te estas transformando para disque ser bonito y eso, ahora estas borrando a la gente que te sigue así como yo, porque yo te seguía y eso si me dolió, porque tu te crees Beyoncé que no sigue a nadie, ridículo".

Flex

"No te soporto, porque me acuerdo todavía en la teletón, me puse a bailar en una esquina y me dijeron que me mandaste a sacar". La One Two menciona que le dijeron que Nigga (como se le conocía en ese momento), mandó a sacar a todo mundo de la tarima, incluyéndola a ella.

Erika Ender

La One Two cuenta que ama a los padres de Erika Ender; confiesa que ambas no se siguen, no sabe que le pudo hacer, y admite que la ama con locura y pasión. "Hay personas que la fama se le sube a la cabeza; a Erika la he visto crecer, vi el cambio que tuvo Erika de tener nada a ahora tener muchísimo; nunca le he pedido un centavo partido por la mitad, no sé dónde vive, no sé que come, no sé que hace, ni sé con quién anda. No me dio la espalda porque no la necesitaba, pero siento que no fue fiel a la amistad, por el aprecio que había en la familia.

Dezdy

"Comenzaron a meterme cizaña, yo no sé que pensaba ella, que pensaba que cada vez que subía algo, era con ella, cuando yo no estoy por nadie. Yo no sé que fue lo que pasó, que me agarró una "tirria", siento que fue infundada, el mundo del ambiente, que le comenzaron a decir cosas, como...mira lo que está subiendo La One Two, es por ti. Ahora, él si tuvo un acto que lo felicito y aplaudo, reconoció que había "metido la pata", me llamó y hablamos y me dijo que se había equivocado. No somos amigos, ni conocidos, ya limamos asperezas pero hasta allí.

Óscar Díaz

"Es una persona que ha trabajado muchísimo para lograr un reconocimiento aunque, pero tal vez no se lo han dado como se lo merecía o merece, no es una empresa que te da un reconocimiento de quién eres o dejas de ser; la empresa es el medio que te llevó a hacer exitoso, es la gente que te mantiene y es la gente y el cariño de la gente que te tiene por el trabajo. Es muy humano, es un pela'o trabajador, siempre está dispuesto en ayudar a los demás y no guarda resentimiento a nadie.

