La serie española que Netflix lanzará para este San Valentín ¿De qué trata?

"Él, es Julio, y ella, Irene. Se van a enamorar muchas veces, porque se van a dejar mucha veces. Pero no, aquí aun no se van a conocer. Paciencia". "Sí, esta es una de esas historias donde ya sabes lo que va a pasar, o a lo mejor no, a lo mejor no sabes lo que va a pasar. Y eso es mucho mejor. ¿Empezamos?"

Son estas las líneas de uno de los primeros avances de la serie anunciados por Netflix en sus cuentas oficiales. Y ya ha dejado con la espinita, de cuál es en realidad la trama de esta historia de amor.

Ver tráiler oficial:

Todas las veces que nos enamoramos | Tráiler oficial | Netflix

A Georgina Amorós, la conocemos de 'Élite', producción en la que estuvo en varias temporadas y donde su papel era el de la hija de una trabajadora manual de este prestigioso colegio donde estudiaba becada.

Franco Masini, quien da vida a 'Julio', es un músico y actor argentino que ha participado en trabajos para el cine y televisión desde el 2011 en su tierra natal.