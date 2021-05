La vida de Cher se convertirá en una película

La propia intérprete de 'If I Could Turn Back Time' ha confirmado la noticia a través de Twitter añadiendo que ella misma será la encargada de producir el filme con la ayuda de Judy Cramer y Gary Goetzman, con quienes coincidió en 'Mamma Mia! Here We Go Again'. El guion correrá a cargo de Eric Roth, ganador de un Oscar por 'Forrest Gump' y amigo íntimo suyo.



Por el momento no se conocen más detalles, como por ejemplo si sus grandes éxitos formarán parte de la banda sonora, algo de esperar en vista de que ella está involucrada en el proyecto, o quién será la actriz que se encargue de meterse en su piel. Curiosamente, Cher siempre ha insistido en que no es una gran admiradora de sus canciones y no acostumbra a escucharlas.



El anuncio acerca de su biopic ha coincidido con la celebración de su cumpleaños este mismo jueves. Muy a su pesar, la incombustible artista cumple 75 años, aunque nadie debería esperar que conmemore esta fecha tan especial con una fecha porque no hay nada que odie más que envejecer.



"Simplemente no sé cómo aceptarlo. No quiero hacerlo, pero tampoco sé cómo hacerlo. Me miro al espejo y veo a una anciana mirándome. No tengo ni idea de cómo ha llegado ahí. Si tuviera que poner 70 velas en una tarta, me volaría los sesos", ha confesado en el pasado.

