'Tenemos estos dispositivos en nuestras manos. Y estamos viendo tragedias. Estamos viendo la guerra en Ucrania. Nos estamos despertando con imágenes de personas, ya sabes, en las calles de Ucrania que han sobrevivido a estos ataques con cohetes. Y luego estamos viendo memes de patos', dijo la actriz en 'The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham'.

Después de que el rapero Kanye West bloqueara sus cuentas de Twitter e Instagram durante el fin de semana, luego de sus publicaciones antisemitas, la actriz de 63 años condenó las opiniones de West, por considerarlas muy peligrosas.

'Luego recibimos una transmisión donde esta persona se presenta y no solo es antisemita. Eso se ha hecho antes. Se llama el Holocausto. Y que cada persona en Twitter, cada persona en Twitter no se levantó y dijo que simplemente no puede decir eso. Eso no está bien', consideró Curtis.

FUENTE: RSS