La intérprete de En Cambio no, fue homenajeada por muchos artistas quienes decidieron rendirle tributo en una noche tan especial, tal fue el caso del puertorriqueño Rauw Alejandro quien interpretó el tema "Se Fue" de Laura Pausini, cautivando a todos con su talento.

El momento en que Rauw Alejandro subió al escenario a cantar el tema "Se Fue", de Laura Pausini, fue uno de los más sorpresivos de la gala, ya que se convirtió en un momento tan emotivo y hubo quienes pensaron que el intérprete de Todo de ti le tiró indirectas a su ex pareja Rosalía.

RAUW ALEJANDRO - PREMIOS LATIN GRAMMY 2023

Laura Pausini le gusta como Rauw Alejandro lo hace

Durante una entrevista para la cadena Día, la artista italiana opinó acerca de la presentación que tuvo Rauw Alejandro deleitando con su tema.

"Rauw me dice: 'no te voy a dar el premio, pero, te haré una sorpresa", empezó diciendo Laura Pausini.

Rauw fue después de mi premio, y empieza la canción 'Se fue' y déjame decirte algo, me gusta más su versión que la mía", reveló la artista italiana, agregando que su versión es de hace 30 años, pero que cuando escucho la versión de Rauw la siente muy lenta.

La presentador no dudo en decir que muchas personas están pidiendo una grabación de ambos artistas, a lo que Pausini lució un poco nerviosa y dijo "no sé".

"No se puede decir nada porque hasta que no grabamos, no sabemos", expresó dando la posibilidad de una futura colaboración y diciendo que sería bellísimo.