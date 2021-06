Los Parrilleros: Héctor salvó su plato de la "candela"

Boris Moreno, de 40 años, llegó al mundo de la parrillera en el 2008, era profesor de una escuela de gastronomía, y en el primer BBQ Fest de Panamá, ganó junto a sus estudiantes la categoría a mejor carne. Considera que un New York Steak y el Brisket no cortes que no deben faltar en una parrillada, y las que no le gusta trabajar, son las de tipo - monte, como el venado y zaíno. También Boris a sido ganador de algunos concursos desde el 2016 cuando organizó con unos amigos, un grupo de parrilleros.

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.06 AM.jpeg

Héctor Chang, de 44 años, abogado de profesión, y que durante esta pandemia, aprovechó para hacer cada domingo, asados para su familia. Confiesa que azar es una pasión y le gusta dedicarle tiempo, el como se transforma una carne, y llegar al final del proceso, y ver como los comensales lo disfrutan y lo dicen. Señala que en su parilla no puede faltar un Pork Belly, Brisket, pollo entero, mientras que el flap meet es el corte que no le gusta tanto.

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.08 AM.jpeg

El primer reto, ambos parilleros debieron preparar un pollo entero, mientras que su otra obligación, era cocinar un New York Steak de alrededor un kilo y medio.

Boris admite que cuando miró el pollo, pensó que sería algo difícil porque te puede quedar crudo o seco y que en otras ocasiones le ha pasado factura; propuso cortarlo en piezas pequeñas para darle una cocción más uniforme. Mientras que con el New York steak, se alegró porque es lo que mejor maneja, lo cocinará a 140°F , y lo condimentó.

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.13 AM.jpeg

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.14 AM (1).jpeg

Por su parte Héctor se sintió bien con esta proteína, porque usualmente prepara el pollo en casa. Le colocó sal para "deshidratarlo" un par de minutos y lo cortó en forma de mariposa para colocarlo en la parilla. En cuanto al New York Steak, tuvo algo de problemas, ya que estaba "la candela" sobre la pieza, por lo que le tocó ajustar para salvarla.

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.10 AM.jpeg

WhatsApp Image 2021-06-20 at 11.25.14 AM (2).jpeg

Por dos décimas, Héctor Chang se llevó el reto sobre Boris Moreno.