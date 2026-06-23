Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo miercolito el próximo miercoles 24 de junio del 2026.

Contenido relacionado : Lotería transmitirá su sorteo por Instagram este miércoles 17 de junio

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 24 de junio?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 24 de junio será transmitido en directo a través de la cuenta oficial de Instagram (@lnbpma) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 24 de junio, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.