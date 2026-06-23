Panamá Entretenimiento -  23 de junio de 2026 - 15:00

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 24 de junio del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV

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Telemetro

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 24 de junio?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 24 de junio será transmitido en directo a través de la cuenta oficial de Instagram (@lnbpma) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 24 de junio, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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