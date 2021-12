Madonna no acepta la disculpa de 50 Cent por burlarse de sus fotos en lencería

Ahora Madonna ha aclarado que no acepta sus disculpas porque no significan nada si en realidad no comprende qué hizo mal y solo se ha retractado por miedo a la polémica. "Una disculpa no es válida si no sabes por qué te estás disculpando. Por lo que deberías disculparte es por tu comportamiento y tus comentarios misóginos, sexistas y discriminatorios. No has herido mis sentimientos, porque no me lo he tomado como algo personal. Nunca podría hacerlo porque no proviene de alguien inteligente".



La cantante está convencida de que 50 Cent si pretendía humillarla y por eso cree que merecía la pena decir algo al respecto, aunque sea tarde y cuando el resto del mundo parecía haberse olvidado de lo ocurrido.

"En último lugar, solo quiero decir que te perdono. Espero que algún día te despiertes y veas las cosas desde un punto de vista diferente. Te deseo lo mejor", ha concluido.

