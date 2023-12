Mariah Carey encabeza la lista de las canciones más escuchadas en Navidad 2023

La plataforma de música en streaming indica que este tema es el más reproducido en su categoría, sumando más de 1.600 millones de reproducciones hasta la fecha.

Además, el álbum de Mariah Carey, titulado Merry Christmas, ostenta el título del álbum navideño más vendido, con alrededor de 15 millones de copias a nivel mundial.

De acuerdo con el portal TMZ, la canción registró durante esta Navidad 2023, el récord de la mayor cantidad de transmisiones en Spotify en un solo día.

Los datos de la plataforma indican que el tema fue reproducido 23 701.697 de veces en todo el mundo durante las 24 horas de Nochebuena.

Y lo más curioso es que el artista que ostentaba este mismo récord anteriormente era la propia Mariah Carey, con la misma canción.

Mariah Carey recibe con alegría la noticia de su canción

A través de su cuenta de Instagram, la artista Mariah Carey compartió su alegría de romper récord en Spotify y convertirse en la número 1 en la lista de Billboard Hot 100 y Global 200.

¡¡Guau!! ¡Me desperté esta mañana con la increíble noticia de "All I Want For Christmas Is You" rompiendo el récord de Spotify y siendo #1 en las listas Billboard Hot 100 y Global 200! Y para colmo, ¡está nevado afuera! No puedo agradeceros lo suficiente por hacer esta Navidad (y honestamente, ¡esta temporada entera! ) tan celebratorio para mí. Aunque es 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (ja ja! ) y seguiré compartiendo algunos de nuestros momentos festivos de la semana pasada contigo! ¡¡Guau!! ¡Me desperté esta mañana con la increíble noticia de "All I Want For Christmas Is You" rompiendo el récord de Spotify y siendo #1 en las listas Billboard Hot 100 y Global 200! Y para colmo, ¡está nevado afuera! No puedo agradeceros lo suficiente por hacer esta Navidad (y honestamente, ¡esta temporada entera! ) tan celebratorio para mí. Aunque es 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (ja ja! ) y seguiré compartiendo algunos de nuestros momentos festivos de la semana pasada contigo!

Escribió la artista en su cuenta de Instagram, emocionada por la noticia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1VPn6WL80u%2F%3Fimg_index%3D2&access_token=EAAGZAH4sEtVABOysjAbuYPs49ho4KmVQriCeOyGZByWjERRCcyhNrPjK4NcHf7gVmkPghh3kcf3lEeZAi1LGBRzZCJKm46yX1WXNwz76dyrFx3HUZAZCetjF4xuJ35YpHzoeog05g495oIRoDprBjpJAnLYNxr1ielfYZAogWN0oFkV0pt26mtbrQZDZD View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Canciones más escuchadas en Spotify en Navidad 2023

Estas son las canciones más escuchadas en está época navideña, en la plataforma Spotify: