Mayer Mizrachi cuenta su experiencia con el Covid-19

"Review Covidistico: empezó con fiebre por tres días y medio, en cama sin moverme, luego de eso, el dolor en la garganta me ha tenido jodido hasta hoy que finalmente salí negativo, hasta ahora he podido hablar; no podía hablar ni comer, tragar, salivar me dolía y además sudar la cama toda la noche, dolor de cabeza; ha sido bien en panga. Esta variante de covid quizás no te mate y los números lo muestran; sí, es muy viral e infecta a todo el mundo, te da covid, la pasas mal pero no te mata. Pero evita el mal rato, ponte tu tercera vacuna. Yo me puse dos vacunas, no la tercera, me dio covid. Ponte tu tercera vacuna, no pases por el mal rato que yo pasé, se los recomiendo".