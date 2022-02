Medios internacionales hablan sobre la película "Plaza Catedral"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZZ8o6OPh0R%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Plaza Catedral Film (@plazacatedral) facebook">

Por su parte el diario "Los Angeles Times"; habló de la propuesta panameña (Plaza Catedral) incluida en el "shortlist" de los Premios Oscar de la Academia.

"Si vives en Estados Unidos, e incluso si te interesa ver cine latinoamericano estando aquí, es probable que no recuerdes haber visto muchas películas procedentes de Panamá, lo que tiene sentido no solo porque nos encontramos en un país en el que se estrenan pocas producciones procedentes de esos territorios, sino porque la pequeña nación centroamericana no posee todavía una industria fílmica propiamente dicha"; parte del escrito sobre "Plaza Catedral".

El diario "El País", habla que la cinta retrata la crueldad de la desigualdad latinoamericana, un mal que alcanzó al actor protagonista, un adolescente negro asesinado durante la pandemia.

El diario "Reforma" de México, resalta la figura de Ilse Salas, protagonista de Plaza Catedral; "sobre todo después de que la cinta, que ella protagoniza y que representa a Panamá, apareciera en la lista oficial de 15 largometrajes que pueden ser nominados al Óscar de Mejor Película Internacional”.

La revista online "Deadline"; expone las distintas opciones internacionales que hay a la categoría "Mejor Película Extranjera” de la edición 2022 de los Premios Oscar.

Por otro lado, "The Wrap", medio estadounidense especializado en el negocio del entretenimiento; destaca a "Plaza Catedral" como una de las principales películas Latinoamericanas para los Oscar.