Miguel Bosé rompe el silencio y reveló quién le asaltó.

"Estábamos dormidos ya, eran las 8:30 de la noche, y, cuando de repente, me despierta alguien", empezó narrando el cantante quién dijo que al abrir sus ojos y vio caras que no reconocía y estaba encañonado con una pistola y silenciador.

Miguel Bosé siguió diciendo que fue un momento pérdido que no sabía que era lo que pasaba y vio a sus hijos a pie de la cama, rodeados de esa gente que estaban armados hasta los dientes.

El cantante contó que a pesar de que los asaltantes decían que eran profesionales, no lo eran porque los ataron con cordones de sus zapatillas.

Me quedé sin lazos de zapatillas Me quedé sin lazos de zapatillas

El artista contó que nunca hubo violencia, que solamente había insultos hacia él.

¿Quién asaltó a Miguel Bosé?

El intérprete de "Amiga Tú" reveló que durante el robó sucedió algo que no esperaba, pues resulta que uno de los agresores era su fanático: "En un determinado momento que no sabían a donde iban, se me queda el jefe mirando y mira a los otros y dice: "chavos, este es Miguel Bosé" y yo digo: Si"

Narra el cantante, incluso que en ese momento el jefe de los asaltantes se baja la mascara y le dice: Yo soy tu fan.

Miguel Bosé no podía creerlo y entonces le dijo que llevaran las cosas por buen camino o se terminarían los conciertos. De repente contó que se escuchaba una voz fuerte que decía: "un selfie", "un sefie".

En ese momento, tuve la sensación de que no iba a pasar nada y me entró más tranquilidad En ese momento, tuve la sensación de que no iba a pasar nada y me entró más tranquilidad

Miguel Bosé asegura que tras el robo tuvo la sensación que no pasaría nada y que al ver entrar a sus hijos no veía miedo en ellos.

Concluyó diciendo que sus hijos se comportaron como unos valientes y que afrontaron está experiencia a pesar del peligro.