Miley Cyrus anunció la fecha de estreno de "Used to be Young"

Miley Cyrus anunció la fecha de estreno de su nueva canción.

Por Emiliana Tuñón Cinco meses después del lanzamiento de su octavo álbum "Endless Summer Vacation", la artista Miley Cyrus estrenará su nueva canción "Used to be Young".

¡Ya está confirmado! La cantante Miley Cyrus compartió a través de su cuenta de Instagram que el próximo viernes 25 de agosto estrenará su nueva canción que lleva por nombre "Used to be Young".

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Esta canción está dedicada a mis fieles seguidores. Te amo por amar cada versión de MÍ. Siempre Miley. Esta canción está dedicada a mis fieles seguidores. Te amo por amar cada versión de MÍ. Siempre Miley. Expresó la interprete de "Flowers", en su post donde comunicaba la fecha de estreno y resaltó que el 24 agosto tendría una entrevista en la que compartiría historias de sus primeros 30 años de su vida en honor a U2BY. La nueva canción de Miley Cyrus se podrá escuchar en todas las plataformas digitales. https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwDTaTaAAkF%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2y8MY1zCQnsZBIlbrjj8C67khGpZB9ZAARfu00GTvkoUts6rDGbSdCkSgjmUJKbpLRAz3XbdEpulVTZBxbkxseBxoIXMqbFn5ldyCCtl3MoAs7RgM8N75KvvR8tZBglxZCBP7lkT75xMxblyQsth02De1IZBjvkBgGU8lCAXWMH9YH View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) Selena Gómez también estrenará tema el 25 de agosto La cantante Selena Gómez estará de regreso en el mundo de la música. La joven interprete de "Who Says", comunicó que el 25 de agosto estrenará su nuevo tema "Single Soon".