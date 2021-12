Mira la Pirámide de Chakatín para este miércoles 22 de diciembre de 2021

Chakatín mencionó los números para la pirámide del sorteo miercolito: 9 , 1 , 6 y 2 . Chakatín pide que tengan "ojo" con ese 24 y 25 por navidad y espera que el 19 juegue en algún momento. Por el 6, le gusta el 66 y por 1 el 13. También indica que hace rato que no sale un número doble.

En cuanto a los sueños, señala que si sueña con infidelidad, juega 51 (si usted es la persona infiel, juega su fecha al revés o 74); soñar con dinero es enfermedad o problemas, si vez monedas en el piso es que la economía no está bien. Soñar con sapos es buen augurio y juega 64; mientras que soñar con que un conocido murió significa salud y juega la fecha de esa persona. Por otro lado, soñar con flores (si las aprecia estando hermosas) es buen augurio y si las ven marchitadas, es enfermedad, problema. Soñar con playa es buen augurio y juega 39, si ve en buen augurio y juega 77. Si sueña que alguien le quiere hacer daño, significa temores y deben jugar su fecha al revés. Para finalizar, soñar con ex pareja juega la fecha de ese ex amor.

¿Cuándo se realizará el próximo sorteo y a qué hora?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), correspondiente al miércoles 22 de diciembre de 2021, se realizará a la 1:00 P.M.

Recuerde que para el próximo sorteo de la lotería de Panamá podrá verlo a través de Medcom GO y Telemetro en línea.