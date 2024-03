Miss Mundo 2024: Krystyna Pyszková se convierte en la ganadora

Las candidatas de Brasil, Trinidad y Tobago, Botsuana, Uganda, República Checa, Inglaterra, India, Líbano, fueron las candidatas que pasaron al top 8 del Miss Mundo 2024.

Las representantes de cada país tuvieron que enfrentarse a diversarsas preguntas del jurado y luego escogieron a cuatro de ellas como finalistas, ellas fueron:

Kryztyna Pyszková, Miss República Checa se convirtió en la sucesora de la polaca Karolina Bielawska y es oficialmente la ganadora corona azul tras proclamarse la nueva Miss Mundo 2024.

En su última intervención para convencer al jurado de por qué debía ganar, la joven de 24 años destacó por su lucha al derecho a la educación universal, una causa por la que lleva trabajando desde hace muchos años.

