Miss Universo: Anntonia Porsild confirma lo duro que fue participar

Entonces, a finales de 2023, decidí ser Miss Universo Tailandia y fue la más difcíl competencia en la que yo he participado, solo me decían piropos, "tu eres hermosa, lo vas a lograr", "esa corona es tuya" solo escuchaba todo el día que me decían eso pero cuando me enfrente a la verdad me di cuenta que nada de eso era suficiente. Entonces, a finales de 2023, decidí ser Miss Universo Tailandia y fue la más difcíl competencia en la que yo he participado, solo me decían piropos, "tu eres hermosa, lo vas a lograr", "esa corona es tuya" solo escuchaba todo el día que me decían eso pero cuando me enfrente a la verdad me di cuenta que nada de eso era suficiente.