Mr. Saik en la Silla Caliente con La One Two 

Esta mañana en el estudio de Tu Mañana estuvo en la Silla Caliente con La One Two el cantante dominicano de música urbana Mr. Saik , que contó su experiencia ahora viviendo en el hermano país Colombia donde pasa por un momento de su carrera artística de presentaciones y trabajo con artistas locales.

“Tengo rato en que no hago música, pero no significa que no realice mis toques”, dijo Mr. Saik.