Mujer se viraliza por pasear a su cangrejo como un perro

Un nuevo video se hizo viral en la plataforma de videos TikTok. Trata de una mujer que sacó a pasear a la playa a su mascota que no es un perro y mucho menos un gato, pues la chica no se encerró en la idea convencional de animales domésticos y sacó a pasear a su cangrejo con collar y correa, para que el mismo no se perdiera entre la arena.