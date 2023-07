Nadia Ferreira y Marc Anthony: ¿Su bebé es un niño?

"Las mañanas con la AbuLu", expresó Nadia en una Historia de Instagram, en donde se puede apreciar que el bebé está vestido con ropita en color azul, lo que deja en el aire la sospecha que Marc y Nadia se convirtieron en padres de un varón. Sin embargo, aún no lo han confirmado.

Desde un inicio la familia planificó que la madre de Nadia viajará de Paraguay para estar junto a su hija y ayudarle durante esta nueva faceta.

"Siempre he dicho que tengo una mamá maravillosa y me siento super afortunada de tenerla. Ella es mi ejemplo a seguir. Una mujer sumamente luchadora también, me ha enseñado bastante bien..."

Expresó la modelo en una entrevista para la revista People. Nadia ha dicho en reiteradas ocasiones lo importante que es su madre en su vida.