Natasha Vargas habla sobre el futuro de Panamá en el Miss Universo

Y una de las primeras en reaccionar fue Miss Panamá 2023, Natasha Vargas, quien afirmó que se sentía muy orgullosa del equipo que la respaldó durante su participación en la edición 72 de Miss Universo 2023.

Yo no he renunciado al título de Miss Panamá Universo 2023, lo que resta del año vigente hasta que se corone a la nueva Miss Panamá. A lo que se refiere la Organización es que ya no serán los encargados de llevar a la representante a la Miss Universo, aun no sé quien será la nueva organización que adquiera la licencia.

Ha expresado Vargas, en donde enfatizó que detrás de este certamen hay mucho trabajo, esfuerzo y dinero para preparar a una digna representante de su país.