Nick Jonas vuelve a los escenarios tras superar su última lesión

"Me siento genial y me he recuperado del todo, así que me lo voy a pasar muy bien", explicaba el astro de la música minutos antes de que diera comienzo la ceremonia, en la que el trío presentó un nuevo sencillo llamado 'Remember This' que ha sido especialmente grabado para poner banda sonora a la retransmisión de los próximos Juegos Olímpicos en el canal NBC.