Olivia Wilde 'regaló a su perro para pasar más tiempo con Harry Styles', asegura su ex niñera

La ex niñera de Olivia Wilde y Jason Sudeikis ha acusado a la directora de 'Don't Worry Darling' de "regalar su perro " para "pasar más tiempo con Harry Styles ".

La afirmación se produce en medio de una avalancha de acusaciones por parte de la ex niñera de la pareja -que Jason y Olivia han tachado de "falsas y tendenciosas". La pareja, que se separó en 2020, ha negado todo lo dicho por su ex empleada en una reveladora entrevista a Daily Mail, no obstante, las historias continúan.