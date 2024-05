Omar Geles fallece: Parte del elenco de la novela Leandro Díaz le rinde homenaje

Esta noticia sin duda alguna a dejado a más de uno sin palabras, incluso un gran número de fanáticos se dio cita al lugar donde murió el cantante colombiano para despedirlo.

Elenco de la novela Leandro Díaz le rinde homenaje a Omar Geles

La inesperada muerte de Omar Geles ha dejado un gran vacío en la música colombiana, ya que fue un gran compositor y ayudó a muchos artistas de vallenato a cumplir su sueño de convertirse en grandes artistas.

El fallecimiento de Omar Geles ha generado múltiples reacciones entre las celebridades del mundo, entre ellos parte del elenco de la novela Leandro Díaz, le rindieron homenaje a este gran artistas.

Silvestre Dangond, interprete del papel de Leandro Díaz

El reconocido cantante Silvestre Dangond fue el protagonista principal de la novela Leandro Díaz, fue uno de los primero que reaccionó ante esta triste noticia.

Silvestre y Omar tenían una estrecha relación de amistad, incluso en el último concierto del intérprete de Justicia, compartieron juntos en el escenario.

"Adiós mi negro. Nos dejaste a blanco y negro, pero pintamos con colores tu legado!!", escribió en una publicación que hizo del momento que vivió junto al cantautor colombiano.

Dandong además, cambio su foto de perfil de Instagram con una donde se da un abrazo con Omar Geles, como muestra de su agradecimiento y gratitud por su amistad y colaboración juntos en el ámbito musical.

Beto Billar Jr, interpreta el papel de Toño Salas

Beto Billa Jr, es cantante y actor que formó parte del elenco del novela Leandro Díaz, le dedicó unas palabras al momento de enterarse de la noticia del fallecimiento de Omar Geles.

"Por siempre me voy A quitar el sombrero ante tu genialidad, Antes tu corazón de poeta. Nadie podrá llenar el vacío que dejas aquí en la tierra, para irte a cantar a los cielos", escribió.

Beto Villa además, compartió un emotivo mensaje donde decía que la ausencia de Omar Geles se va a sentir.

"La gente aún no sabe lo que perdimos... aún no lo sabe. La ausencia se va a sentir de verdad en un par de años. Con el tiempo maduramos y distinguimos mejor dónde realmente está lo bello. Y espero que tengamos aún tiempo de cuidarlo", escribió el cantante.

Laura De León, interprete del Matilde Lina

Laura De León es la actriz que le dio vida al papel de Matilde Lina en la novela de Leandro Díaz, además es cantante de música vallenato.

A través de sus redes sociales, compartió un video interpretando una de las famosas canciones que compuso Omar Geles, "Tarde Lo Conocí".

“Oigan, me encontré con este video ayer y además de que me puse a pensar que esa canción es de la autoría de Omar Geles (Q.E.P.D) también pensé en lo afortunada que soy yo en la vida Dios juega mucho conmigo y me hace sentir que exploto de gratitud hacia Él. Imagínense Uds, que iba pensar yo que algún día estaría en un coliseo, en tremendo escenario, delante de un pocotototototototon de gente, haciendo, me atrevo a decir, lo que me hace más feliz en la vida, CANTAR / y que la gente me aplaudiera y le gustara y además cantaran conmigo Dios te pasas”, dijo Laura de León.