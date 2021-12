Pareja de Franciskao: "Y pensar que no hace mucho me dijiste que siempre seré el amor de tu vida"

"No encuentro palabras para describir el dolor tan grande que siento te amaremos por siempre , padre de mi hijo, y amor de mi vida, nunca dejemos que el orgullo se mas grande que darle a esa persona un último abrazo; a veces no sabemos cuando los volveremos a ver, que vacío tan grande me dejas y pensar que no hace mucho me dijiste que siempre seré el amor de tu vida y que si algún día nos hicieras falta siempre me amarías hasta mas allá de la muerte, no tengo duda de tus palabras así fue te me fuiste amándome vuelta alto mi amor que dios te tenga en la gloria y prometo ser la mejor madre, siempre me lo dijiste, jamás me equivoqué en escoger la madre de mi hijo y así como ese día me decías lo orgulloso que te sentías, cada día luchare y ahora el doble por mi Niño TEAMAREMOS POR SIEMPRE", escribió Staicy Garzón, pareja de Franciskao El Diex.