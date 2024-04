El Payaso Pin Pin es diagnosticado con cáncer

“En este momento tengo que comunicarte lamentablemente que hace tres semanas me han diagnosticado cáncer en el seno paranasal, no sé si la cámara lo ve pero realmente estamos hinchados”, reveló Pin Pin en su video, haciendo énfasis que el tumor está comprometiendo y que por eso no puede ser operado.

"Necesitamos hacer radioterapia y quimioterapia, como ustedes comprenderá , este tipo de tratamiento son muy costoso, ya sea en el Oncológico ya sea en la parte privada, hay que pagar definitivamente" continúo diciendo, afirmando que no cuenta con seguro.

El Payaso Pin Pin Pide le ha tocado cancelar sus compromisos tras diagnostico

El payaso Pin Pin contó que por la situación de salud que enfrenta, le ha tocado cancelar todos sus compromisos que tenía.

"Voy a estar, se puede decir que por dos o tres meses que no voy a poder hacer ningún compromiso, he tenido que cancelar todos los compromisos y por ende estoy apelando a ustedes, a su corazón este pueblo noble que hemos recorrido llevando alegría", expresó Pin Pin.

Concluyó pidiendo que lo pusieran en sus oraciones y antemano agradeció a los que puedan compartir su mensaje, además publicó los datos de las cuentas bancarios para recibir la ayuda.