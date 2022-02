Película panameña "Plaza Catedral", se presentará en el Miami Film Festival

"Plaza Catedral" protagonizada por Ilse Salas, Manolo Cardona y Fernando Xavier de Casta (q.e.p.d), recientemente figuró entre las preseleccionadas para los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que celebrará su novena edición el próximo 1 de mayo de 2022.

Abner Benaim conversó con Lauren Cohen y Carlos Tejera sobre el filme "Plaza Catedral" y de Fernando

"Fernando tenía la naturalidad. Era simplemente natural frente a la cámara. Era muy inteligente, muy carismático. Era el tipo de persona que entraría en una habitación y la atención de todos estaría puesta en él. Era muy fácil amarlo. Vimos más de 250 niños, pero desde la primera vez que lo vimos dijimos este es el niño, este es el actor. Nunca actuó antes. Era bailarín contemporáneo y jugaba al fútbol, pero nunca había actuado antes, así que era natural", dijo Abner Benaim sobre el fallecido actor.

Mensaje de "Plaza Catedral"

"El mensaje más importante de la película es contra la violencia y no culpar a los niños por lo que les sucede. No se trata de culpar, se trata de asumir la responsabilidad como sociedad y tratar de marcar la diferencia. No soy un activista, no pretendo ser el que va a cambiar el mundo. Pero espero que la gente reciba un mensaje de esta película, que diga que debemos hacer algo sobre lo que les está pasando a nuestros niños en los barrios más pobres porque es una situación inaceptable", comentó Abner Benaim.

Miami Film Festival

El Miami International Film Festival ("MIFF") (Festival internacional de cine de Miami) fue fundado en 1984 por los críticos: Nat Chediak, Hank Kaufman, Jerry Winters y Stephen Bowles.

Ha servido de plataforma de lanzamiento al mercado estadounidense de directores y actores como: Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Carmen Maura, Fernando Trueba, Eliseo Subiela, Wim Wenders y Abbas Kiarostami.

Este 2022, Miami Film Festival proyectará 120 películas de más de 35 países.