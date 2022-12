Prueba de Amor, parejas: ¿Se vale pedir la prueba del VIH?

Como pareja, no es malo pedir una prueba de VIH al contrario para identificar a un individuo sana no solamente es necesario asumir que por ser novios o esposos la vida sexual de la persona ha sido únicamente con una sola persona, por tal motivo; médicos aseguran que como prueba de amor, conocer si la persona es portadora del SIDA ya es una prioridad.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) si no se trata a tiempo puede causar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) si no se trata a tiempo puede causar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Robín Ramos médico familiar, señala que hoy en día las relaciones matrimoniales deberían de realizarse la prueba pues esto mostraría seguridad y confianza en que la fidelidad sexual permanece en ambos; además menciona que existen diversas formas en que una persona puede contraer el virus estos son:

Compartir jeringas o agujas como implemento para la inyección de drogas

Secreciones

Transfusión de sangre

Leche materna

Relaciones sexuales, vaginales, anales u orales

Las personas que tienen niveles detectables de VIH y han tenido cualquier tipo de contacto con algún individuo puede hacer que esta persona tenga por lo menos de un dos por ciento de probabilidades de contraerlo.

Prueba de VIH en Panamá: ¿Cuánto cuesta?

En Panamá, el costo por realizarse la prueba del VIH dependerá según el local donde se realice pues, en los centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y en las policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS) realizan las pruebas de forma gratuita sin embargo, existen otros lugares que ofrecen este servicio.

En la Fundación PROBIDSIDA solicitan una donación a quienes deseen realizarse la prueba de 9.00 dólares.

Laboratorios y Hospitales privados por hacer la prueba de VIH los precios varían y pueden estar de $20.00 a $30.00.

Es decir, no existe excusa alguna que valga para no realizarse la prueba del VIH pues este virus no tiene rostro a pesar que el SIDA si lo tiene, por tal motivo se hace un llamado a la ciudadanía para prevenir, menciona Orlando Quintero, director de la Fundación PROBIDSIDA.

Actualmente, existe una campaña que la Fundación ha iniciado durante este periodo para las mujeres embarazadas que durante el control prenatal se realicen la prueba de VIH de forma gratuita. Por lo demás es importante evitar prácticas sexuales de riesgo es decir con personas que se desconoce su vida sexual.