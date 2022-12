¿Qué canciones escuchar en diciembre alusivo a la navidad?

A la nanita nana

Campana sobre campana

Mi burrito sabanero Burrito Sabanero, Mi Burrito Sabanero, Navidad, Burrito, Villancico, Canciones Infantiles, Letra

Blanca Navidad

Noche de paz

Feliz Navidad Jose Feliciano feat. FaWiJo - Feliz Navidad (Official Video 2016)

Ya vienen los reyes magos

Arre Borriquito

Los peces en el río

Ande, ande, ande la marimorena

¿Dónde escuchar en vivo los villancicos?

Grupos musicales realizan en diferentes plazas comerciales cantos de villancicos, tal como lo hace el conocido grupo Facetas el cual ha compartido su calendario de eventos en Plaza del Sol, Multi Plaza; inicia con una presentación el próximo 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de diciembre todos a las 5:00 p.m. También, se presentarán en la Plaza Central, Metromall el 4,11 y 18 de diciembre a las 5:00 p.m.

En Centennial Plaza, el martes 13 de diciembre a las 7:00 p.m.

En el parque Felipe Motta de Costa del Este, Mercadito Sabanero los días 15 y 18 de diciembre a las 7:00 p.m.

En Villa Lucre el 22 de diciembre a las 7:00 p.m.

Durante los próximos fines de semana, en parques como Urraca y Omar, en centros comerciales realizaran diversas actividades donde estará incluido los villancicos en la que padres de familia podrán disfrutar de un tiempo acogedor con sus hijos.

Músicas populares de Navidad en Spotify

All I Want for Christmas Is You

Ángeles que hemos escuchado en las alturas

La primera Navidad

Cascabeles

Oh Santa Noche

Alegría para el mundo

Oíd los ángeles mensajeros cantan

Lejos en un pesebre

Los 12 días de navidad

Por los días pasados

Noche silenciosa

"All I Want for Christmas Is You" interpretada por la cantante estadunidense Mariah Carey, es una de las canciones más escuchadas a nivel internacional, la misma compositora y reconocida en el mundo musical como la "Ave cantora suprema" diciembre es su mes.