"La Doradita" no a dejado de ser una de las influencer más queridas por los panameños, el ¿ qué es de la vida de Liza Hernández? es como el vino...entre más pase el tiempo mejor. La evolución de Liza es muy notoria, ya que no le teme a los cambios y ha demostrado ser una mujer polifacética.

Liza llega a primera finalista. Luego reemplazaría a la reina elegida.Y así se le abrieron las puertas a muchos contratos entre estos Los Angeles Lakers, para ser su corresponsal para el mercado latino; La Dorada sacó un sencillo llamado "Panamaniac" y participó en el tema de Los Rabanes "Tengo Ganas de Ti."

Liza Hernández: Empresaria

IMG_4677.jpg El ¿qué es de la vida de Liza Hernández? es avanzar y siempre reinventarse.

Recordemos que Liza, tuvo un restaurante hace un par de años llamado: La cental Panamá el cual estaba ubicado en Casco Antiguo.

"La Miss Hawaiian Tropic 2001" lanzó su colección de vestidos de baño que se llama Cheeks PTY. También tiene una línea de ropa deportiva Liza Hernadez Activewear.

No podemos olvidar su participación en el reality deportivo (Calle 7 VIP) en donde se destaco por su ser muy ágil y veloz. Liza, también tuvo una aparición en la película panameña "Congelados en Rusia".

Liza Hernández: Su vida amorosa y social

"La Dorada" Hernández, no solo a sido conocida por su carisma y belleza, si no también por sus antiguas parejas las cuales han sido estrellas muy reconocidas como: el actor Vin Diesel y Floyd Joy Mayweather ex boxeador. Liza, a salido con panameños reconocidos, pero ninguno ha sido sido digno de quedarse con su gran corazón.

En la actualidad vemos a una Liza Hernández, que disfruta de viajar junto a sus amigas, pasar tiempo con su ahijada Mykaela y salir de fiesta; aún no ha dado pistas de si tiene o no algún novio, pero lo que si comparte a sus seguidores son exquisitas fotos vía instagram.