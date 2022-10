¿Qué es de la vida de Stefany "la fula" Amaro, exparticipante de calle 7?

La exparticipante de calle 7, continua prestando servicio de gastronomía, aunque ya no tiene el restaurante ahora presta sus servicios de una forma exclusiva en cenas privadas; además, trabaja para una revista escribiendo temas de gastronómica, aprovechando dicha oportunidad para generar contenido con algún chef panameño para exponer la historia de cada plato y además; participó en el programa del canal Oye tv conocido como BBQueen, que para ella fue "Genial."

Actualmente trabajo mucho con las redes sociales, que he obtenido clientes por lo tanto busco generar contenido, nos cuenta la fula.

Stefany Amaro: Sus estudios y proyectos

Stefany, nos cuenta que ha logrado obtener títulos de chef internacional, también un master en moda (que son su pasión) y ahora esta estudiando una licenciatura con el objetivo de ser locutora y así brindar un servicio extra como hacerles publicidad a clientes o darle mención en televisión.

Calle 7 para mi marcó un antes y un después, pero en este momento hay que abrirle campo a las nuevas caras, aunque todo puede pasar, resalta la fula.

Al parecer la exparticipante de calle 7 continua enfocada en sus proyectos personales con miras a avanzar y que el progreso sea parte de su vida. Nos cuenta que el motivo de ello es su hija Gia.

Stefany Amaro: Madre e Hija

Una madre orgullosa, así se siente la fula y no demoró en contarnos que Gia, tiene siete años y actualmente esta en primer grado; no sólo eso pues al parecer la frase "hijo de tigre, nace rayado" esta niña polifacética practica ballet, teatro y Karate, menciona que es una niña muy despierta y muy inteligente "El carisma que tiene mi niña no es muy normal" resalta que la administradora de su Instagram es su pequeña y que tuvo que abrirle una.

Mi trabajo es que mi hija sea una persona integra, con estudio y así ser una persona completa.

Stefany Amaro: vida personal

La excompetidora de calle 7 nos cuenta que tiene pareja desde hace ratito ¡Gracias a Dios! y que actualmente aunque no es fanática de ir al gimnasio pero practica boxeo y le encanta manejar bicicleta, asique le dedica tres días de la semana a su cuerpo.

Antes de finalizar la entrevista sus redes sociales han sido muy conocidos por los estilos y temáticas del árbol de navidad, pues las decoraciones que Stefany le da son tan bellas que algunas personas lo utilizan como ejemplo para los suyos, este años nos cuenta que la temática será de Jungla ¡Ya queremos verlo! por lo demás le deseamos éxito para todos sus proyectos.