¿Qué ha sido de las 30 canciones que escribió Gwen Stefani durante el confinamiento?

"Escribí un buen puñado de canciones, 30 o más, durante los tiempos de la cuarentena. Pero no sentía esa pasión que siempre me gusta poner en todo lo que hago. Al final he tenido que dejarlas de lado, por decirlo de alguna manera. Siento, ahora mismo, que no siempre tengo algo que decir o que quizá no soy capaz de expresarlo. Así que tendré que esperar y rezar para que vuelva la inspiración", ha confesado en conversación con la revista Forbes, justo después de dejar entrever que su vida matrimonial no le deja demasiado tiempo libre para su creatividad y aficiones.

"Me casé ese año y la verdad es que quería disfrutar de ello sin tener que hacer tantas cosas al mismo tiempo. Tengo que ser realista y asumir que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo", ha añadido sobre su cada vez más incierto regreso a las listas de éxitos.

