Ramadán ¿Qué se celebra y de qué se trata la celebración?

¿Cuándo se celebra el Ramadán y por qué varía cada año?

El Ramadán comienza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban, el octavo mes del calendario lunar islámico. Este año, en 2024, el Ramadán comenzó el domingo 10 de marzo y finalizará el martes 9 de abril. La variación de fechas se debe al calendario lunar, que marca el inicio del Ramadán 10 a 12 días antes cada año.

¿A qué edad se empieza a hacer el Ramadán?

Cualquier musulmán que haya pasado la pubertad debe hacer el Ramadán. Teniendo en cuenta este principio, no hay una edad exacta en la que se empiece a cumplirlo, aunque suele ser en torno a los 13 – 14 años.

En qué consiste el Ramadán

Ahora que ya sabes qué es el Ramadán, debes tener en cuenta que el ayuno, como símbolo de renuncia y sacrificio por amor a Alá, es la base del Ramadán. Ese ayuno implica no solo renunciar a comer y beber sino, además, no mantener relaciones sexuales, fumar o tener cualquier conducta no acorde con esta etapa de reflexión, como puede ser proferir malas palabras o tener malos pensamientos entre otras prohibiciones del Ramadán.