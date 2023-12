Rauw Alejandro lanza canción y hace una reflexión "Todo pasa"

Así es, el 25 de diciembre lanzó tremendo tema totalmente distinto a lo que acostumbra en los urbano y es que, el nuevo Rauw está listo para superar a su ex prometida Rosalía, quien ya tiene nuevo novio.

Rau Alejandro escribió una fuerte reflexión a días de acabarse este 2023, en donde vivió muchas emociones, entre ellas, la cancelación de su gira por Latinoamérica y Europa.

Todo lo que he aprendido en la vida lo puedo resumir en dos palabras: “todo pasa” buenos momentos y otros no tan buenos, pero todo pasa. Vivamos el presente como si fuera el ultimo día. A todos mis fans los amo con to mi corazón jurao! Gracias por tanto cariño desde el dia uno, estaremos juntos en las buenas y en las malas. Feliz Navidad y prospero año nuevo! Nos vemos pronto …att. RAÚL

Su última presentación el Choliseo de Puerto Rico estuvo llena de polémica, ya que a pesar de que los presentes disfrutaron, una de las artistas invitadas, Bad Gyal rechazó "perrear" con el artista, a diferencia de las otras que no tuvieron ningún problema. La misma dijo que ella fue contratada para mostrar su música, no para pegarse a nadie.