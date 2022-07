Rebel Wilson ya no está obsesionada con su peso

La estrella de la comedia, inmersa ahora en una ilusionante relación sentimental con Ramona Agruma, ha perdido desde entonces ese sobrepeso que arrastraba desde hacía décadas, gracias a una dieta equilibrada y a sesiones regulares de ejercicio físico. Eso no significa, sin embargo, que la intérprete australiana no se permita algún que otro capricho en estos meses veraniegos.

Tanto es así, que Rebel ha asegurado en su última publicación de Instagram que ha adquirido unos kilos adicionales durante su idílica estancia en un exclusivo hotel de Capadocia, en Turquía, viaje en el que por supuesto se ha visto acompañada de su querida novia. En cualquier caso, ese aumento de peso ya no le preocupa ni le obsesiona, ya que sabe que se verá contrarrestado con actividad física y buenos alimentos.

"Me he dado cuenta de tengo tres kilos más por mis vacaciones. Estoy en un resort en el que está todo incluido... He perdido todo mi autocontrol. ¿Pero sabéis qué? Mañana puedo levantarme e ir al gimnasio, hidratarme y comer sano, y quererme a mí misma. No ayuda ser demasiado dura contigo misma, pero sé lo que es sentirse culpable tras comer más de lo debido. Pero si eres como yo, sabrás que eres más que tu peso, que tu peso no te define", ha reflexionado ante sus seguidores.

FUENTE: RSS