Ricardo Montaner se siente orgulloso de Camilo tras el estreno de su 4to álbum

A través de su cuenta de Instagram, Montaner compartió una publicación en la que se le ve junto a Camilo compartir de momentos especiales que reflejan la hermosa relación que mantienen.

“Amado hijo, los papás no queremos dejar volar solos a los hijos, queremos estar siempre ahí, al lado de los pollitos y velar por su vuelo y sus desvelos. Acabas de entregar CUATRO, tu más trabajado y dedicado álbum, como siempre, creo en ti y en tu talento y en lo que tu intuición genuina de Medellin te dice”, expresó el intérprete de la Gloria de Dios.

El cantautor venezolano reconoció el gran talento que tiene Camilo y el empeño que le puso a su última producción musical, en el que muestra experiencias familiares y personales.

“Cuatro es el cuarto álbum que hacemos juntos y también la etapa final de esta reunión de trabajo que te convirtió en mi yerno, en mi hijo y en el papá de Indi y Amaranto”, continúo diciendo Montaner.

“Solo puedo agradecerte ante este tsunami de nostalgias que se me avecinan, te regalé mi amor y mi experiencia, ahora es hora, es tu hora y es la mía, te toca seguir volando alto y bajo, solo tu pericia adquirida y el amor de Dios te dirán el verdadero rumbo a seguir… Yo, seguiré como con tus hermanos, bendiciéndote de la cabeza a los pies”, agregó el venezolano.

Embed - Ricardo Montaner on Instagram: "Amado hijo, los papás no queremos dejar volar solos a los hijos, queremos estar siempre ahí, al lado de los pollitos y velar por su vuelo y sus desvelos. Acabas de entregar #CUATRO , tu más trabajado y dedicado álbum, como siempre, creo en ti y en tu talento y en lo que tu intuición genuina de #Medellin te dice. #Cuatro es el cuarto álbum que hacemos juntos y también la etapa final de esta reunión de trabajo que te convirtió en mi yerno, en mi hijo y en el papá de #IndiYAmaranto. Solo puedo agradecerte ante este tsunami de nostalgias que se me avecinan, te regale mi amor y mi experiencia, ahora es hora, es tu hora y es la mía, te toca seguir volando alto y bajo, solo tu pericia adquirida y el amor de Dios te dirán el verdadero rumbo a seguir… Yo, seguiré como con tus hermanos, bendiciéndote de la cabeza a los pies …. Vas a estar muy bien. Vas a estar mejor …. Que ames a mi niña, para mí es más que suficiente … Te amo Tu padre"