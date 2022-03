Rihanna luce su embarazo con sexy lencería en París

El look de Rihanna, que apenas se ve, sigue una serie de estilos de maternidad icónicos esta semana.

rihanna.png

Mientras asistía al desfile de Off-White Otoño 2022 en París el lunes, la cantante llevaba un mini vestido de cuero de color melocotón que abrazaba su barriga. Lo combinó con un abrigo de piel a juego.

El viernes, la fundadora y dueña de la marca Fenty fue fotografiada con un vestido negro brillante y transparente con una abertura ovalada justo por encima de su barriga.

Su look vanguardista también incluía el lujoso abrigo de piel púrpura que había usado antes en el desfile de Gucci, así como sandalias de tiras y un collar cruzado que descansaba perfectamente sobre su ombligo.

Desde que anunció su embarazo en enero, la cantante no ha tenido miedo de mostrar su creciente panza.

A principios de este mes, la originaria de Barbados lució un elegante top negro con capucha y cordones que dejaba al descubierto su pecho y su barriga. Lo combinó con unos pantalones negros de tiro bajo, una cazadora bomber recortada y unos tacones de aguja. Rihanna completó su atuendo con varias cadenas doradas de Jacquie Aiche y un par de gafas de sol negras.

Hace unas semanas, la intérprete habló con la revista People durante un evento del Universo Fenty Beauty en Los Ángeles, donde explicó que "es divertido" pero también "un reto" peinarse estando embarazada.

Y añadió: "Me gusta. Lo estoy disfrutando. Me gusta no tener que preocuparme por cubrir mi barriga. Si me siento un poco gordita, es como, ¡qué más da! Es un bebé".